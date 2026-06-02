02 июня 2026, 19:28

На Черниговщине разоблачили схему хищения 8 миллионов гривен

Фото: Нацполиция
На Черниговщине разоблачена директор частного общества, завладевшая 8 миллионами гривен государственных грантовых средств

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили директора частного общества, которая присвоила 8 миллионов бюджетных гривен, выданных в качестве гранта на создание или развитие производства перерабатывающей промышленности.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2024 году, имея преступный умысел на завладение денежными средствами из государственного бюджета, фигурантка создала общество с ограниченной ответственностью и открыла в одном из банковских учреждений счет для его обслуживания.

В должности директора частного общества подозреваемая подала заявку и необходимые документы на создание или развитие производства перерабатывающей промышленности.

Через некоторое время на счет фирмы из государственного бюджета поступило 8 млн гривен грантовых средств.

В дальнейшем, с целью создания видимости исполнения грантового договора, злоумышленница перечислила часть средств на счет другой подставной фирмы как оплату за поставку линии по производству хлеба.

Правоохранители выяснили, что грантовые средства были выведены в теневой оборот и сняты наличными со счетов в банковских учреждениях. Указанными средствами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

В результате противоправных действий злоумышленница завладела бюджетными средствами на сумму 8 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили возможную схему растраты государственных средств в Киевском университете культуры.

Черниговская область схема хищение полиция
