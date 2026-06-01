Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
01 июня 2026, 11:27

"Победа недостижима": что стали признавать приближенные к Кремлю

Россияне все громче говорят о том, что дальнейших успехов в войне у них может не быть
В ультралояльном экспертном издании "Россия в глобальной политике" на днях вышла статья с именно такими тезисами, и это, на мой взгляд, важное событие.

Важно, потому что это издание – площадка для общения обслуживающих власть российских экспертов. Многолетний главный редактор – Федор Лукьянов, известная фигура российского внешнеполитического истеблишмента, научный директор Валдайского клуба. ("Наука" там известно как – как России завоевать мир).

Что теперь уже открыто признают эти самые профессиональные имперцы?

1. Война идет между почти равными противниками, и такие войны крайне редко приводят к полному уничтожению одной из сторон. Благодаря западной поддержке украинские возможности примерно равны российскому военному бюджету, а по человеческим ресурсам стороны сравнимы – Россия за все время провела лишь одну волну мобилизации на триста тысяч.

Благодаря доступу к западному потенциалу, Украина имеет преимущество в тактической разведке и связи, а в применении беспилотников стороны на сравнимом уровне.

2. РФ не способна достичь своих целей в войне. Это центральное признание. Цель "ликвидации антироссийского режима" на сегодняшнем этапе принципиально недостижима без полной военной оккупации всей страны на длительный срок, что для России технически невозможно. Любой будущий украинский режим будет неизбежно антироссийским и прозападным, а сама Украина становится долгосрочной проблемой российской политики.

3. Издание почти смеется над внутрироссийскими призывами к тотальной мобилизации, называя их мечтами. Констатируют позиционный тупик, из которого нет ни тактического, ни технического выхода. Призывы "ударить изо всех сил" сравнивают с катастрофическим наступлением Нивеля 1917 года. Командующих эпохи позиционных кризисов автор иронически вспоминает формулой "ослы, командовавшие львами".

4. Несмотря на тезис о якобы уничтоженной экономике, прогноз – Украина продолжит удерживать фронт еще в течение ряда лет, и нет оснований прогнозировать скоординированные протесты или обвал фронта в ближайшем будущем.

5. Массированные российские удары (включая удары по энергетике зимой, "вымораживанием" тысяч домов) не приближают Россию к победе. То есть террор против гражданской инфраструктуры стратегически безрезультатный.

***

Еще раз подчеркну, что по характеру упомянутое издание не пропагандистский таблоид, а площадка российской внешнеполитической элиты, место, где провластные эксперты формулируют и обсуждают стратегию экспансии Кремля. Но поскольку они на 200% провластны, следует учитывать, что реальность намного, намного лучше, чем они могут прямо сказать в своих материалах.

"Победа" – это слово пора уже вернуть в наш лексикон.

Украина РФ война российская армия фронт Кремль победа
 
