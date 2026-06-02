В Тернопольской области 24-летний парень жестоко избил знакомого
В Тернопольской области мужчина оказался в реанимации после жестокого избиения во время застолья с соседом. Нападающего уже задержала полиция
Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
В больницу в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями доставили 48-летнего жителя Бережан. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение и сообщили о пациенте с признаками насильственных травм правоохранителей.
Как установили полицейские, 31 мая к мужчине в гости пришел сосед. Во время совместного распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. По данным следствия, гость стал избивать хозяина руками и ногами по разным частям тела.
Когда потерпевший потерял сознание, нападавший оставил его и пошел домой. В бессознательном человеке впоследствии обнаружил другой сосед, который вызвал скорую помощь и полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Бережан.
Муж признался в содеянном. Он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту избиения следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
