10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 16:57

В Тернопольской области 24-летний парень жестоко избил знакомого

02 июня 2026, 16:57
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области мужчина оказался в реанимации после жестокого избиения во время застолья с соседом. Нападающего уже задержала полиция

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

В больницу в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями доставили 48-летнего жителя Бережан. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение и сообщили о пациенте с признаками насильственных травм правоохранителей.

Как установили полицейские, 31 мая к мужчине в гости пришел сосед. Во время совместного распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. По данным следствия, гость стал избивать хозяина руками и ногами по разным частям тела.

Когда потерпевший потерял сознание, нападавший оставил его и пошел домой. В бессознательном человеке впоследствии обнаружил другой сосед, который вызвал скорую помощь и полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Бережан.

Муж признался в содеянном. Он был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту избиения следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее криворожские полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений местному жителю.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Избиение
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Снайпер РФ, убивший пожилого мужчину в Буче во время кормления собаки, получил подозрение
02 июня 2026, 18:20
В Херсонской области прокуратура вернула государству почти 19 гектаров леса
02 июня 2026, 17:56
Армия РФ атаковала Чугуев беспилотником
02 июня 2026, 17:34
Россияне третий раз атаковали Днепр: над городом густой дым
02 июня 2026, 17:30
Строил оккупационные власти: житель Херсонщины предстанет перед судом за сотрудничество с врагом
02 июня 2026, 17:22
В Киевской области женщина убила любимого ножом
02 июня 2026, 17:15
Удар БпЛА по Херсону: ранена 16-летняя девушка
02 июня 2026, 16:40
Ночная атака на Киев: повреждено 11 учебных заведений и 5 больниц
02 июня 2026, 16:19
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »