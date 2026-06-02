Армия РФ атаковала Чугуев беспилотником

Российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области ударным беспилотником. В результате обстрела вспыхнул пожар в складском здании

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Пока информации о погибших или пострадавших не поступало.

На месте попадания работают спасатели и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы разрушений.

Обстоятельства вражеского удара уточняются.

Напомним, что 02 июня около 03:15 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в городе Херсон .