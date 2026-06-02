02 июня 2026, 18:20

Снайпер РФ, убивший пожилого мужчину в Буче во время кормления собаки, получил подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры Офиса Генерального прокурора идентифицировали российского снайпера, который во время оккупации Бучи в марте 2022 года расстрелял 70-летнего местного жителя

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Офиса Генерального прокурора продолжают устанавливать военнослужащих РФ, причастных к преступлениям против гражданского населения во время оккупации Бучи Киевской области.

Сообщено о подозрении старшему снайперу взвода снайперов 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии югу ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

По данным следствия, в марте 2022 г. во время оккупации Бучи подозреваемый находился на заранее обустроенной огневой позиции на территории частного домовладения. Заметив 70-летнего местного жителя, вышедшего из укрытия, чтобы накормить собаку, он с расстояния около 100 метров произвел выстрел из снайперской винтовки. Человек погиб на месте.

Также прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении другого военнослужащего этого же полка. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что в марте 2022 года в Буче он избил местного жителя, который не участвовал в боевых действиях, не имел оружия и не представлял угрозы, а затем унижал его человеческое достоинство.

В ноябре 2025 года этого военнослужащего уже приговорили к 11 годам лишения свободы за аналогичные преступления, совершенные в Киевской области.

Напомним, что правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, подозреваемого в военных преступлениях во время оккупации Бучи.

снайпер российская армия Буча Киевская область убийство
