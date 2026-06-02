Россияне третий раз атаковали Днепр: над городом густой дым

Фото из открытых источников

Вечером 2 июня россияне атаковали Днепр реактивным дроном. Это уже третий обстрел в сутки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Ганжи, россияне в очередной раз атаковали Днепр. В результате обстрела произошел пожар. Информация о пострадавших выясняется.

В местных телеграмм-каналах сообщали, что россияне атаковали город реактивным дроном.

Между тем, в Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, который россияне атаковали ракетами ночью. Погибли 16 человек. Еще 42 человека получили ранения. Среди раненых четверо детей.