10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 17:30

Россияне третий раз атаковали Днепр: над городом густой дым

02 июня 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 2 июня россияне атаковали Днепр реактивным дроном. Это уже третий обстрел в сутки

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Ганжи, россияне в очередной раз атаковали Днепр. В результате обстрела произошел пожар. Информация о пострадавших выясняется.

В местных телеграмм-каналах сообщали, что россияне атаковали город реактивным дроном.

Между тем, в Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, который россияне атаковали ракетами ночью. Погибли 16 человек. Еще 42 человека получили ранения. Среди раненых четверо детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел атака Днепр
Удар БпЛА по Херсону: ранена 16-летняя девушка
02 июня 2026, 16:40
Ночная атака на Киев: повреждено 11 учебных заведений и 5 больниц
02 июня 2026, 16:19
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Снайпер РФ, убивший пожилого мужчину в Буче во время кормления собаки, получил подозрение
02 июня 2026, 18:20
В Херсонской области прокуратура вернула государству почти 19 гектаров леса
02 июня 2026, 17:56
Армия РФ атаковала Чугуев беспилотником
02 июня 2026, 17:34
Строил оккупационные власти: житель Херсонщины предстанет перед судом за сотрудничество с врагом
02 июня 2026, 17:22
В Киевской области женщина убила любимого ножом
02 июня 2026, 17:15
В Тернопольской области 24-летний парень жестоко избил знакомого
02 июня 2026, 16:57
Удар БпЛА по Херсону: ранена 16-летняя девушка
02 июня 2026, 16:40
Ночная атака на Киев: повреждено 11 учебных заведений и 5 больниц
02 июня 2026, 16:19
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »