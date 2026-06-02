На Львовщине эксполицейский требовал "дань" с предпринимателей: подробности схемы

Фото: Офис Генерального прокурора

На Львовщине бывшего полицейского подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей под угрозой проверок и препятствий для ведения бизнеса

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В прошлом году мужчина работал оперуполномоченным сектора криминальной полиции Львова. По данным следствия, используя статус правоохранителя, мужчина оказывал давление на владельцев бизнеса и требовал неправомерной выгоды.

Среди пострадавших - по меньшей мере два руководителя общества и одна предпринимательница, работающая в сферах производства и продажи пластиковой тары, бытовой химии, а также изготовления и реализации кондитерских изделий.

Полицейский уверял предпринимателей, что в случае отказа платить инициирует проверки их хозяйственной деятельности контролирующими и правоохранительными органами. Считая, что у него есть реальные возможности влиять на работу бизнеса, предприниматели согласились на его требования.

Даже после увольнения из полиции мужчина не прекратил "собирать дань". Он продолжал убеждать предпринимателей, что до сих пор занимает должность, поэтому они и дальше выполняли его незаконные требования.

С июля 2025 по май 2026 он получил от бизнесменов в общей сложности 112,5 тыс. грн неправомерной выгоды.

Деньги поступали наличными, переводами на банковскую карту или в виде безналичной оплаты товаров для его личных и бытовых нужд. С этой целью он предоставлял предпринимателям счета-фактуры на их приобретение.

Прокуроры сообщили бывшему старшему оперуполномоченному сектору криминальной полиции о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном повторно.

