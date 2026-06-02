Ко-ко-ко. Коммуникация. Залет российской "Герани" в румынскую многоэтажку показывает, как НАТО пожрала шашель. Хотя по виду ничего так шкафчик

Фото: Pro Lider FM/Facebook

Итак, лидером в уловках стал президент Румынии Никушор Дан. В интервью BBC вместо призывов остановить войну и сесть за стол переговоров – лидер сказал несколько новенькое.

Он настаивает, что агрессор обязан нести полную ответственность за точность собственных ударов.

"Это становится опасным для румынских граждан. И когда россияне наносят удары, когда они выбирают целями города, расположенные по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не причиняют вреда румынским гражданам".

На секундочку, то есть когда россияне бьют по Украине, они должны быть уверены, что не навредят гражданам Румынии.

А пару дней назад еще было феерическое объяснение местного бригадного генерала. Он объяснил, почему ту "Герань" не сбивали.

"…для поражения воздушной цели нужно определенное время, которое предусматривает обнаружение, идентификацию и поражение. 4 минуты, которые мы располагали, были чрезвычайно коротким временем", – сказал прессе Георг Максим.

Далее, что у Румынии есть системы противовоздушной обороны, "которые были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов".

И что вот, очень сложно задействовать стоящую на вооружении систему "Гепард".

"Мы должны иметь согласие владельцев, хозяйствующих субъектов, чтобы размещать такие системы, которые имеют ограниченное действие от 1,5 км до 6 км… Потому что частная собственность защищена законом. Сейчас мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили системы. Там, где мы не получили согласия, мы не устанавливали", – пояснил генерал.

Поэтому не стоит удивляться, почему после такой кококоммуникации Дмитрий Медведев выпил на столе рюмку и посоветовал лидерам ЕС "заткнуть пысок" и ждать новых ударов беспилотников по своей территории.

"Евроимпотенты подняли истерику из-за дрона, попавшего в какой-то жилой дом в Румынии", – написал он в телеграмме.

Собственно, если лидеры стран НАТО будут учтиво просить Москву "обстреливать Украину так, чтобы не задевать его страну" – Россия и дальше будет прощупывать простаты западных правительств дронами. И будет называть их импонентами.

Короче, есть повод еще раз поблагодарить наших ПВО и ПСУ – за то, что не пугаются, когда Москва пускает одномоментно до 500 дронов и под сотню разных ракет. Спасибо за работу и за то, что точно не импотенты.