В Киевской области женщина убила любимого ножом

Инцидент произошел в селе Колонщина. Женщину задержали по подозрению в убийстве

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как выяснили правоохранители, 25-летняя женщина и ее 48-летний сожитель устроили застолье с алкоголем. Впоследствии между ними произошел конфликт. Во время ссоры она нанесла мужчине удар ножом в участок верхней части бедра. От потери крови он скончался на месте.

"Правоохранители задержали подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

