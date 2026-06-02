02 июня 2026, 08:39

В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали

Фото: Национальная полиция
В Ужгороде правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который во время конфликта кухонным ножом ранил свою бывшую жену

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

30 мая около 06:00 на линию "102" поступило сообщение от медиков о госпитализации 41-летней ужгородки с ножевым ранением брюшной полости.

Как установили правоохранители, в то утро между бывшими супругами, которые продолжают проживать в одной квартире, возникла ссора. Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес удар женщине в живот.

Несмотря на тяжелое ранение, потерпевшая смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Она находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Полицейские изъяли с места происшествия кухонный нож, которым был нанесен удар.

Подозреваемый был задержан. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Херсонской области мужчина расстрелял жену из охотничьего ружья. Супруги официально состояли в браке почти 37 лет, в последнее время женщина проживала отдельно – в Одессе.

Читайте также: Оружие, бедность, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины

