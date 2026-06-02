Строил оккупационные власти: житель Херсонщины предстанет перед судом за сотрудничество с врагом

В Херсонской области перед судом предстанет местный житель, который во время оккупации региона пошел на службу к врагу

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый в июне 2022 года, согласившись на сотрудничество с врагом, вступил в должность "старшего инспектора группы профессиональной и служебной подготовки отделов кадров Управления службы исполнения наказан по Херсонской области”.

Обвиняемый выполнял приказы незаконного руководства, способствовал становлению и функционированию правоохранительной ветви оккупационных властей РФ в Херсонской области.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя региона по факту занятия должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

