В Херсонской области прокуратура вернула государству почти 19 гектаров леса

Олешковская окружная прокуратура через суд восстановила права государства на земельный участок площадью почти 19 га лесохозяйственного назначения, расположенного в Дарьевской общине Херсонского района

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, отменив незаконную государственную регистрацию земли, которую в 2021 году безосновательно перевели в категорию сельскохозяйственных угодий и отнесли в коммунальную собственность.

Прокуратурой установлено, что участок фактически входит в земли государственного лесного фонда, о чем свидетельствуют данные Государственного земельного кадастра, материалы лесоустройства и картографические материалы. Никаких законных решений об изъятии этих земель из лесного фонда, изменении их целевого назначения или прекращении права постоянного использования уполномоченные органы не принимали.

Земли лесного фонда, по особенностям своего назначения и правового режима, не могут использоваться для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Незаконное изменение их категории создает серьезные риски для сохранения лесов и экологической безопасности региона.

Суд согласился с позицией прокуратуры и принял решение в пользу государства.

Напомним, что прокуратура в суде оспаривает незаконное изменение целевого назначения под застройку земли и на которой расположена ледовая арена "Льдинка" в парке "Победа".