Эксминистра энергетики задержали при попытке бегства из Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда"

Как отмечается, в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Уточняется, что он был снят с поезда.

По данным издания, у пограничников был запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко – для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

Напомним, осенью 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.