Эксминистра энергетики задержали при попытке бегства из Украины
Бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда"
Как отмечается, в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Уточняется, что он был снят с поезда.
По данным издания, у пограничников был запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко – для получения информации в случае его попытки пересечь границу.
Напомним, осенью 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.