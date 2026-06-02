На Днепропетровщине депутат подозревается во лжи в декларации

Слобожанская окружная прокуратура объявила подозрение депутату поселкового совета на Днепропетровщине по факту внесения недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала две квартиры, 2 млн грн расходов на их приобретение, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн ссуды от родственников.

Нарушения установили во время полной проверки декларации, проведенной НАПК.

В частности, депутат приобрела две квартиры в современном жилом комплексе в Днепровском районе. За них она внесла 2 млн. грн., однако эти расходы в декларации не отразила.

Также она не задекларировала 6,2 млн. грн, которые находились на счетах ее предприятия.

Отдельно в декларации не было сведений о 4,5 млн грн, которые она получила "взаймы" от родственников для приобретения имущества.

Общая сумма незадекларированных активов и финансовых обязательств составляет 13,2 млн. грн.

Прокуроры инкриминируют депутату умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.