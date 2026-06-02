10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 18:47

На Днепропетровщине депутат подозревается во лжи в декларации

02 июня 2026, 18:47
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Слобожанская окружная прокуратура объявила подозрение депутату поселкового совета на Днепропетровщине по факту внесения недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Депутат поселкового совета на Днепропетровщине сообщает о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала две квартиры, 2 млн грн расходов на их приобретение, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн ссуды от родственников.

Нарушения установили во время полной проверки декларации, проведенной НАПК.

В частности, депутат приобрела две квартиры в современном жилом комплексе в Днепровском районе. За них она внесла 2 млн. грн., однако эти расходы в декларации не отразила.

Также она не задекларировала 6,2 млн. грн, которые находились на счетах ее предприятия.

Отдельно в декларации не было сведений о 4,5 млн грн, которые она получила "взаймы" от родственников для приобретения имущества.

Общая сумма незадекларированных активов и финансовых обязательств составляет 13,2 млн. грн.

Прокуроры инкриминируют депутату умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
декларации депутат Днепропетровская область ложная информация
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Днепре мужчина насиловал 4-летнего сына сожительницы
02 июня 2026, 20:55
В Днепропетровской области будут судить мужчину за земельное мошенничество
02 июня 2026, 20:44
На Харьковщине мужчина ворвался в дом пенсионерки и напал на нее
02 июня 2026, 20:15
Снабжал окупантов техникой и лекарствами: в Херсонской области разоблачили депутата-коллаборанта
02 июня 2026, 19:59
На Черниговщине разоблачили схему хищения 8 миллионов гривен
02 июня 2026, 19:28
На Львовщине эксполицейский требовал "дань" с предпринимателей: подробности схемы
02 июня 2026, 18:57
Снайпер РФ, убивший пожилого мужчину в Буче во время кормления собаки, получил подозрение
02 июня 2026, 18:20
В Херсонской области прокуратура вернула государству почти 19 гектаров леса
02 июня 2026, 17:56
Армия РФ атаковала Чугуев беспилотником
02 июня 2026, 17:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »