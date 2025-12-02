Фото: Telegram/Железный нардеп

Сегодня, 2 декабря, во время пленарного заседания Верховной Рады парламентская фракция политической партии "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Народные избранники скандируя "Правительство вон!", потребовали отставки правительства. Поэтому спикер Верховной Рады Руслан Стефанчкук объявил перерыв в заседании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не определился , кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака. Вероятными кандидатами на должность являются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмигаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года