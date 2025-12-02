11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 12:15

Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР

02 декабря 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Железный нардеп
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 2 декабря, во время пленарного заседания Верховной Рады парламентская фракция политической партии "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Народные избранники скандируя "Правительство вон!", потребовали отставки правительства. Поэтому спикер Верховной Рады Руслан Стефанчкук объявил перерыв в заседании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не определился , кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака. Вероятными кандидатами на должность являются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмигаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВР спикер нардепы правительство Европейская солидарность Руслан Стефанчук блокировка
В "бэк-офисе Миндича и Деркача" нашли 527 профайлов на депутатов, министров и журналистов
25 ноября 2025, 13:13
Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака
24 ноября 2025, 13:25
"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости
19 ноября 2025, 14:51
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара
02 декабря 2025, 12:47
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн
02 декабря 2025, 11:57
Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области
02 декабря 2025, 11:33
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »