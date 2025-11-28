НАБУ и САП проводят обыски у главы ОП Ермака

Фото: УП

Утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США после того, как узнал, что НАБУ готовит ему подозрение.