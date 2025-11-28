11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 17:35

Официально: Андрей Ермак подал заявление об отставке – Зеленский

28 ноября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным СМИ, утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.

Как известно, "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".

Народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

На прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак Офис президента Зеленский
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома
28 ноября 2025, 10:05
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
На Хмельнитчине депутат вместе с детьми работала на россиян: как ее наказал суд
28 ноября 2025, 19:15
Один погибший и двое травмированных в результате авиаудара РФ на Харьковщине
28 ноября 2025, 19:10
Российская атака по Днепропетровщине унесла жизни двух гражданских и еще 2 пострадавших
28 ноября 2025, 18:53
В Днепропетровской области проверили ход возведения фортификационных сооружений
28 ноября 2025, 18:36
Алексея Кулебу уволят с должности вице-премьера, – нардеп
28 ноября 2025, 18:33
На сайте президента обнародовали указ об увольнении руководителя ОП Ермака
28 ноября 2025, 18:06
Как выключать свет в Украине 29 ноября
28 ноября 2025, 18:04
Предлагали социальную помощь: на Буковине аферисты обворовали мужчину и пенсионерку
28 ноября 2025, 17:55
Бывший футболист сборной Украины и Динамо мобилизован: в киевском ТЦК сделали заявление
28 ноября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »