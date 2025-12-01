Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ

Фото: ОП

По данным издания, также рассматривается возможность назначения первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, который сейчас привлечен в переговорном треке с США. Такое решение, по оценкам источников, могло бы сместить акцент должности руководителя ОП от внутриполитических скандалов на международную работу, что потенциально стабилизировало бы политическую ситуацию.

В то же время переход на должность главы ОП премьера Юлии Свириденко признают маловероятным. Как объясняют источники, с одной стороны сама премьер рассматривает это как дауншифтинг, а с другой – перезапуск всего Кабмина потребовал бы значительных ресурсов и усилий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

