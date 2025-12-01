Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
Вероятными кандидатами на должность главы Офиса Президента являются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмигаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
По данным издания, также рассматривается возможность назначения первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, который сейчас привлечен в переговорном треке с США. Такое решение, по оценкам источников, могло бы сместить акцент должности руководителя ОП от внутриполитических скандалов на международную работу, что потенциально стабилизировало бы политическую ситуацию.
В то же время переход на должность главы ОП премьера Юлии Свириденко признают маловероятным. Как объясняют источники, с одной стороны сама премьер рассматривает это как дауншифтинг, а с другой – перезапуск всего Кабмина потребовал бы значительных ресурсов и усилий.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака.
Освобождение Ермака: что известно
Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.
Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.
В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.
В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.
По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.
