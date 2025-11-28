11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 13:10

НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ

28 ноября 2025, 13:10

Фото: Офис Президента

українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит сообщение о подозрении руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом сообщили источники ZN.UA, передает RegioNews.

По информации издания, потенциальное подозрение может быть связано с его возможной заинтересованностью одним из домов кооператива "Династия".

По данным ZN.UA, соответствующие связи могут быть зафиксированы на аудиозаписях, сделанных в бэк-офисе фигуранта дела "Мидас" – совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Что известно о домах кооператива "Династия"

Речь идет о строительстве на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". По расследованию Bihus.info, компания, связанная с эксминистром и эксвицепремьером Алексеем Чернышевым, возводит на восьми гектарах четыре дома по примерно 1000 м² каждый.

К основным домам прилагаются хозяйственные постройки площадью 300-500 м². Журналисты также предполагали, что там могли планировать строительство причала. Согласно разрешительным документам, заявленная стоимость строительства – 300-400 долларов за квадратный метр, без учета дополнительных сооружений.

Читайте также: У Чернышева нашли элитные поместья на Киевщине

Ранее издание ZN.UA писало, что президент Владимир Зеленский был проинформирован руководителями антикоррупционных органов о подготовке к вручению подозрения Ермаку. После этого, по данным издания, глава государства включил главу ОП в украинскую переговорную делегацию.

Напомним, по данным СМИ, утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.

Как известно, "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".

Народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

На прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы .

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

обыски НАБУ Андрей Ермак подозрение САП скандал пленки Миндича коррупционный скандал
