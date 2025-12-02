Під вигуки "Уряд геть!" фракція "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну ВР

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сьогодні, 2 грудня, під час пленарного засідання Верховної Ради парламентська фракція політичної партії "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Народні обранці скандуючи "Уряд геть!", вимагали відставки уряду. Через це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчкук оголосив перерву у засідані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака. Найімовірнішими кандидатами на посаду є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ГУР Кирило Буданов та заступник глави ОП з воєнних питань Павло Паліса.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року