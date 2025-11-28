Фото: Украинская правда

Утром СМИ сообщали о начале обысков у главы Офиса президента. Теперь правоохранители подтвердили эту информацию

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

В сообщении правоохранителей говорится, что НАБУ и САП осуществляют обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Следовательные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования. Детали – впоследствии", - говорят представители НАБУ.

Утром 28 ноября журналисты сообщали, начались обыски у Андрея Ермака. Отмечалось, что около десяти правоохранителей были замечены у здания Офиса президента.

Напомним, ранее советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака по подозрению главы САП.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.