09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
07:06  28 ноября
Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2025, 09:25

В САП подтвердили обыски у главы ОП Андрея Ермака

28 ноября 2025, 09:25
Читайте також українською мовою
Фото: Украинская правда
Читайте також
українською мовою

Утром СМИ сообщали о начале обысков у главы Офиса президента. Теперь правоохранители подтвердили эту информацию

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

В сообщении правоохранителей говорится, что НАБУ и САП осуществляют обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Следовательные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования. Детали – впоследствии", - говорят представители НАБУ.

Утром 28 ноября журналисты сообщали, начались обыски у Андрея Ермака. Отмечалось, что около десяти правоохранителей были замечены у здания Офиса президента.

Напомним, ранее советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака по подозрению главы САП.

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что после первых частей расследования "Мидас" Ермак якобы поставил задачу силовикам готовить подозрение Клименко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента НАБУ САП Андрей Ермак
Антикоррупционные органы перешли к следующей стадии расследования дела Миндича
26 ноября 2025, 22:50
Умеров дал показания НАБУ по делу Миндича
26 ноября 2025, 17:15
Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США после того, как узнал, что НАБУ готовит ему подозрение, – СМИ
26 ноября 2025, 15:19
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины: СБУ задержала школьницу и двух юношей
28 ноября 2025, 11:03
Называл украинцев "нацистами" и распространял пропаганду Кремля: в Сумах судили фаната РФ
28 ноября 2025, 10:55
Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн
28 ноября 2025, 10:45
Одесса первая в Украине включает "красный" сигнал светофора во время минуты молчания
28 ноября 2025, 10:40
Украинские АЭС после атак РФ полностью восстановили мощность – МАГАТЭ
28 ноября 2025, 10:35
Думала, что это СБУ: в Киеве женщина отдала мошенникам 6 кг золота и пакет с тысячами долларов
28 ноября 2025, 10:30
Россияне атаковали дроном пожарную часть в Запорожье
28 ноября 2025, 10:26
НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома
28 ноября 2025, 10:05
Хуже всего, что я вижу сейчас – это принятие линии фронта как гарантированной данности
28 ноября 2025, 09:55
Коррупционные схемы в энергетике: обыски проходят и в доме Ермака – СМИ
28 ноября 2025, 09:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Виктор Шлинчак
Все блоги »