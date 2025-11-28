Несмотря на увольнение Ермаку все же вручат подозрение
Антикоррупционные органы готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаву Офиса Президента Андрею Ермаку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.
По данным издания, в ближайшее время Ермаку будет вручено подозрение.
Напомним, 28 ноября Андрей Ермак подал заявление об отставке.
Как сообщалось, 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.
Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.
Как известно, "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".
Народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.
На прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы .