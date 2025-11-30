Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис президента вместо уволенного Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи", – заявил он.

Как сообщалось, бывшая посолка Украины в США Оксана Маркарова отказалась от должности главы Офиса Президента вместо Андрея Ермака. Она стала советницей по восстановлению Украины и инвестиций.

Напомним, 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил за работу.

В тот же день НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.