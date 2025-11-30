14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
12:59  30 ноября
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
30 ноября 2025, 14:43

Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака

30 ноября 2025, 14:43
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кто возглавит Офис президента вместо уволенного Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи", – заявил он.

Как сообщалось, бывшая посолка Украины в США Оксана Маркарова отказалась от должности главы Офиса Президента вместо Андрея Ермака. Она стала советницей по восстановлению Украины и инвестиций.

Напомним, 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил за работу.

В тот же день НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.

Украина политика Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
