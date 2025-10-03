СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ

Фото: Национальная полиция

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства государственной измены подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и сообщила ему о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, более года назад проживавший во Львове фигурант был завербован российскими спецслужбами. Он получал задания, среди которых отслеживание и передача врагу локаций сил обороны, а также попытки узнать график движения железнодорожных эшелонов с горючим.

После проверки его готовности к более сложной задаче, российские спецслужбы поручили ему убить Андрея Парубия и профинансировали подготовку к этому преступлению.

Злоумышленник следил за маршрутом и расписанием депутата, одновременно готовя план побега за границу.

Правоохранители предотвратили выезд подозреваемого и задержали его на Хмельнитчине. Теперь он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 УК Украины – посягательство на жизнь народного депутата из-за его государственной деятельности.

Напомним, на этой неделе Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

