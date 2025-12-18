Россия не на грани краха, но в самой слабой позиции с 2022 года

Верно ли, что российская экономика на грани краха и скоро империя развалится? Нет

Верно ли, что российская экономика на грани краха и скоро империя развалится? Нет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Но правда в том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока идет война ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе Кузькину мать и снова поставил на боевое дежурство Орешник, не должны вводить в заблуждение.

В 2022 году у России были деньги, оружие, обученная армия и эффект неожиданности. Сейчас все, что могло ухудшиться, ухудшилось.

Россия исчерпала запас накопившихся нефтедолларов. 30 лет скоплений было сожжено в войне. Российская экономика перестала работать в режиме "берем деньги, тратим на войну, имеем экономический рост". Экономический рост закончился. Ибо держалось на сожжении государственных денег. Которые закончились.

Негде деньги брать, можно только печатать. Каждый день печати будет приближать к условной "Венесуэле", с галопирующей инфляцией и дефицитом товаров. Не сразу, но очень однозначно. А дефицит бюджета будет оставаться на безумном уровне, пока продолжается война. Ибо война это очень дорого. И разрешить инфляцию они себе не могут, потому что нужно снижать учетную ставку, чтобы хоть как-то заработала не военная экономика. Вот такая ловушка. И решения этой дилеммы нет. Потому что для войны нужно печатать. Печать же не позволяет забыть об инфляции. А инфляция не позволяет иметь долгосрочные дешевые деньги, необходимые для экономики. Можно ослабить рубль и это поможет перекрыть малую часть дефицита бюджета. Но это спровоцирует большую инфляцию. И снова тот же круг.

Конечно, если они будут перекрывать дефицит бюджета в течение года только печатным станком, катастрофы не произойдет. Просто усугубится кризис. И это может подпитывать иррациональность Путина, что не чувствует, что его часы убегают. Тем не менее, ситуация будет ухудшаться с каждым днем печати. Ослабляя и без того уже самую слабую позицию с 2022 года.

К тому же именно сейчас цены на нефть на минимуме с 2021 года. Сам же рынок для России стал более ограниченным. Рынок газа Европа вообще потеряна. И его уже не вернешь в среднесрочную перспективу.

Россия не хватает трудовых ресурсов. Россия нуждается в миграции для своей экономики. Но одновременно в России доминирует фашизм, где призывают ненавидеть других. И снова ловушка. Без миграции стагнация в экономике будет еще больше. А миграция не возможна, потому что в обществе распространяют атмосферу ненависти, а мигрантов хочу отправлять сразу на войну. Снова ловушка.

Россия исчерпала запас вооружения, накопленный за 80 лет, еще со времен советского союза. Да, они делают ракеты, делают больше дронов, но у них не осталось всех этих танков, битров и прочего, что лежало на складах со времен Брежнева и готовилось к походу на Берлин, Париж или Вашингтон. Дроны и ракеты могут бить по нашей энергетике. Но не они решающие на фронте. Это оружие для украинского тыла. И его много. Но она предназначена для ударов по нашим мозгам. А там все-таки мы сами себе хозяева. По крайней мере, должны быть.

Ну и неожиданным сейчас было бы примирение России, а не продолжение войны.

И это не анализ соотношения сил Украины и России или России и Европы. Это о динамике именно России. И это то единственное, что может побуждать Путина вести переговоры по настоящему. Если он рационален. Но тут вот и есть самый большой вопрос. И когда он несет что-то о "подсвинках", то вопрос в его рациональности только растет. Особенно когда человек, очень быстро ослабивший свою страну, надувает щеки и говорит, что Россия наконец-то обрела настоящий суверенитет.