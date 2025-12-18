11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
18 декабря 2025, 11:55

Россия не на грани краха, но в самой слабой позиции с 2022 года

18 декабря 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Верно ли, что российская экономика на грани краха и скоро империя развалится? Нет
Верно ли, что российская экономика на грани краха и скоро империя развалится? Нет
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Но правда в том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока идет война ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе Кузькину мать и снова поставил на боевое дежурство Орешник, не должны вводить в заблуждение.

В 2022 году у России были деньги, оружие, обученная армия и эффект неожиданности. Сейчас все, что могло ухудшиться, ухудшилось.

Россия исчерпала запас накопившихся нефтедолларов. 30 лет скоплений было сожжено в войне. Российская экономика перестала работать в режиме "берем деньги, тратим на войну, имеем экономический рост". Экономический рост закончился. Ибо держалось на сожжении государственных денег. Которые закончились.

Негде деньги брать, можно только печатать. Каждый день печати будет приближать к условной "Венесуэле", с галопирующей инфляцией и дефицитом товаров. Не сразу, но очень однозначно. А дефицит бюджета будет оставаться на безумном уровне, пока продолжается война. Ибо война это очень дорого. И разрешить инфляцию они себе не могут, потому что нужно снижать учетную ставку, чтобы хоть как-то заработала не военная экономика. Вот такая ловушка. И решения этой дилеммы нет. Потому что для войны нужно печатать. Печать же не позволяет забыть об инфляции. А инфляция не позволяет иметь долгосрочные дешевые деньги, необходимые для экономики. Можно ослабить рубль и это поможет перекрыть малую часть дефицита бюджета. Но это спровоцирует большую инфляцию. И снова тот же круг.

Конечно, если они будут перекрывать дефицит бюджета в течение года только печатным станком, катастрофы не произойдет. Просто усугубится кризис. И это может подпитывать иррациональность Путина, что не чувствует, что его часы убегают. Тем не менее, ситуация будет ухудшаться с каждым днем печати. Ослабляя и без того уже самую слабую позицию с 2022 года.

К тому же именно сейчас цены на нефть на минимуме с 2021 года. Сам же рынок для России стал более ограниченным. Рынок газа Европа вообще потеряна. И его уже не вернешь в среднесрочную перспективу.

Россия не хватает трудовых ресурсов. Россия нуждается в миграции для своей экономики. Но одновременно в России доминирует фашизм, где призывают ненавидеть других. И снова ловушка. Без миграции стагнация в экономике будет еще больше. А миграция не возможна, потому что в обществе распространяют атмосферу ненависти, а мигрантов хочу отправлять сразу на войну. Снова ловушка.

Россия исчерпала запас вооружения, накопленный за 80 лет, еще со времен советского союза. Да, они делают ракеты, делают больше дронов, но у них не осталось всех этих танков, битров и прочего, что лежало на складах со времен Брежнева и готовилось к походу на Берлин, Париж или Вашингтон. Дроны и ракеты могут бить по нашей энергетике. Но не они решающие на фронте. Это оружие для украинского тыла. И его много. Но она предназначена для ударов по нашим мозгам. А там все-таки мы сами себе хозяева. По крайней мере, должны быть.

Ну и неожиданным сейчас было бы примирение России, а не продолжение войны.

И это не анализ соотношения сил Украины и России или России и Европы. Это о динамике именно России. И это то единственное, что может побуждать Путина вести переговоры по настоящему. Если он рационален. Но тут вот и есть самый большой вопрос. И когда он несет что-то о "подсвинках", то вопрос в его рациональности только растет. Особенно когда человек, очень быстро ослабивший свою страну, надувает щеки и говорит, что Россия наконец-то обрела настоящий суверенитет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина война экономика ресурс деньги нефть переговоры мирный план Трампа Путин
СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем
18 декабря 2025, 10:29
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »