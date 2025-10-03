16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 17:35

СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ

03 жовтня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази державної зради підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та повідомила йому про підозру 

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, понад рік тому фігурант, який проживав у Львові, був завербований російськими спецслужбами. Він отримував завдання, серед яких відстеження та передача ворогу локацій Сил оборони, а також спроби дізнатися графік руху залізничних ешелонів із пальним.

Після перевірки його готовності до складнішого завдання, російські спецслужби доручили йому вбити Андрія Парубія та профінансували підготовку до цього злочину.

Зловмисник стежив за маршрутом і розкладом депутата, одночасно готуючи план втечі за кордон.

Правоохоронці запобігли виїзду підозрюваного та затримали його на Хмельниччині. Тепер він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 КК України – посягання на життя народного депутата через його державну діяльність.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Читайте також: Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Львів Андрій Парубій вбивство Парубія СБУ спецслужби співпраця з ворогом підозра
СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини
03 жовтня 2025, 14:35
СБУ затримала у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" на інформацію про оборонні розробки
03 жовтня 2025, 10:45
СБУ викрили ділків, які намагались продавати трофейну зброю в різних регіонах України
03 жовтня 2025, 10:30
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Поліція Прикарпаття викрила наркобізнес: двоє чоловіків вирощували коноплі, ще один продавав психотропи
03 жовтня 2025, 19:12
Наркотики "для схуднення": у Києві викрили зловмисників, які торгували психотропами
03 жовтня 2025, 18:55
У "Дії" з'явиться нова функція: сповіщення про те, хто і коли переглядав ваші дані
03 жовтня 2025, 18:52
На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток
03 жовтня 2025, 18:42
Російський удар по Сумщині: Шостка і десятки сіл залишилися без світла
03 жовтня 2025, 18:30
"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії
03 жовтня 2025, 18:29
На Київщині Mercedes зіткнувся з Volkswagen: загинув чоловік, серед травмованих – 16-річна дівчина
03 жовтня 2025, 18:24
Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру
03 жовтня 2025, 17:57
На Житомирщині будуть судити лікарку через смерть пацієнта
03 жовтня 2025, 17:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »