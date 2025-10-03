СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ

Фото: Національна поліція

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази державної зради підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та повідомила йому про підозру

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, понад рік тому фігурант, який проживав у Львові, був завербований російськими спецслужбами. Він отримував завдання, серед яких відстеження та передача ворогу локацій Сил оборони, а також спроби дізнатися графік руху залізничних ешелонів із пальним.

Після перевірки його готовності до складнішого завдання, російські спецслужби доручили йому вбити Андрія Парубія та профінансували підготовку до цього злочину.

Зловмисник стежив за маршрутом і розкладом депутата, одночасно готуючи план втечі за кордон.

Правоохоронці запобігли виїзду підозрюваного та затримали його на Хмельниччині. Тепер він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 КК України – посягання на життя народного депутата через його державну діяльність.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

