16:44  18 декабря
В Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие
16:35  18 декабря
Под Днепром студенты случайно обнаружили уникальный артефакт
14:35  18 декабря
На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 18:15

В Запорожье российский дрон попал в авто полиции

18 декабря 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в Пологовском районе Запорожской области. Российские кафиры атаковали служебный автомобиль правоохранителей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что в момент вражеской атаки в служебном автомобиле находился полицейский. 43-летний мужчина получил травмы в результате удара российского беспилотника.

"Транспортное средство повреждено, мужчине оказана вся необходимая помощь", - сообщили в военной областной администрации.

Напомним, ранее россияне нанесли дроновый удар по Днепровскому району Херсона. Пострадали два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака Запорожская область обстрел
Российские БПЛА повредили школу в Сумах: спасатели ликвидировали возгорание
18 декабря 2025, 10:12
Запорожье после утренней атаки: власти показали повреждения
18 декабря 2025, 07:56
Ночная атака на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура
18 декабря 2025, 07:41
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более 660 тысяч ФЛП попадут под 20% НДС – законопроект Минфина
18 декабря 2025, 19:41
В Ровенской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине за незаконное хранение боеприпасов
18 декабря 2025, 19:28
РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18 декабря 2025, 19:02
19 декабря свет будут отключать в большинстве регионов, – Укрэнерго
18 декабря 2025, 18:55
Более 50 атак за день: Никопольщина претерпела удары FPV-дронами и артиллерии
18 декабря 2025, 18:46
На фронте погиб экипаж украинского Ми-24
18 декабря 2025, 18:40
В Житомирской области вооруженный ножом попутчик ограбил и оставил водителя без авто
18 декабря 2025, 18:29
Одна из причин удачного продвижения врага на многих участках фронта – отсутствие аэроразведки
18 декабря 2025, 18:11
Задержаны двое подозреваемых за убийство 21-летнего украинца в Вене
18 декабря 2025, 18:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »