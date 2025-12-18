Фото: иллюстративное

Об этом сообщил украинский специалист и консультант в сфере военных радиотехнологий Сергей Флеш, передает RegioNews.

Российские войска ужесточили удары по транспортной инфраструктуре Одесской области, сосредоточив атаки на мостах в южной части региона. Целью таких действий является нарушение сообщения между населенными пунктами и попытка изолировать запад Одесской области от основных логистических маршрутов.

Мост в Затоке подвергся массированной атаке дронов

Так, согласно информации блогера, 14 декабря противник нанес массированный удар по мосту в Заливе. Для атаки было применено почти 40 дронов типа Shahed, из которых около двух десятков достигли цели. На следующий день обстрелы были направлены на мост в Маяках. Оба объекта имеют стратегическое значение для региональной логистики и гражданского сообщения.

Эксперт отмечает, что такие удары могут существенно усложнить доступ к транспортным путям, ведущим к дунайскому направлению. Именно через этот коридор осуществляется важная часть грузоперевозок, в частности альтернативных экспортных маршрутов. В случае повреждения мостов возможно обустройство паромных переправ, однако такие решения остаются уязвимыми к атакам беспилотников.

Отдельное внимание специалист обращает на характер попаданий. По его оценке, точность одного из ударов может свидетельствовать об использовании дронов с элементами онлайн-управления. Это, по его мнению, указывает на усложнение тактики атак и требует усиления противодействия со стороны сил противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, российский ударный беспилотник типа "Шахед" попал в мост в Маяках на стратегической трассе Одесса-Рени, в результате чего погибла 40-летняя женщина, а движение по автодороге М-15 было временно перекрыто. В сети появилось видео момента прилета вражеского дрона по мосту, снятого непосредственно перед трагедией.