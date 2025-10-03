14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
03 октября 2025, 14:35

СБУ задержала агентку РФ, наводившую российские удары на больницы Донбасса

03 октября 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители в Донецкой области задержали еще одну агентку РФ. Она готовила координаты для авиационных атак России на Краматорском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агентшей РФ оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянская. Женщина надеялась, что враг полностью оккупирует область. Россияне завербовали ее, когда она "сливала" последствия прилетов в соцсети.

Изменница искала больницы, где лечились и проходили реабилитацию раненых воинов Сил обороны. Для этого она расспрашивала своих знакомых, а в частности водителя "скорой помощи". Также женщина пыталась найти месторасположение укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном отчете.

Сейчас агент РФ находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
