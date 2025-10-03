Фото: СБУ

Правоохранители в Донецкой области задержали еще одну агентку РФ. Она готовила координаты для авиационных атак России на Краматорском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агентшей РФ оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянская. Женщина надеялась, что враг полностью оккупирует область. Россияне завербовали ее, когда она "сливала" последствия прилетов в соцсети.

Изменница искала больницы, где лечились и проходили реабилитацию раненых воинов Сил обороны. Для этого она расспрашивала своих знакомых, а в частности водителя "скорой помощи". Также женщина пыталась найти месторасположение укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном отчете.

Сейчас агент РФ находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.