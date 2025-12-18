Фото из открытых источников

Во время сельскохозяйственных работ под Днепром была найдена уникальная находка. Артефакт был там тысячи лет

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Недалеко от Днепра студенты и выпускники исторического факультета ДНУ им. Олеся Гончара присоединились к спасению наследства. Во время сельскохозяйственных работ там нашлась антропоморфная каменная стела времен энеолита-бронзы, которой не менее 5 тысяч лет.

Брыльца оказалась большой. Потому пришлось привлекать технику. Находку осторожно достали и перевезли в Музей истории села Соленое.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева нашли останки . Выяснилось, что эта территория принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте.