Под Днепром студенты случайно обнаружили уникальный артефакт
Во время сельскохозяйственных работ под Днепром была найдена уникальная находка. Артефакт был там тысячи лет
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Недалеко от Днепра студенты и выпускники исторического факультета ДНУ им. Олеся Гончара присоединились к спасению наследства. Во время сельскохозяйственных работ там нашлась антропоморфная каменная стела времен энеолита-бронзы, которой не менее 5 тысяч лет.
Брыльца оказалась большой. Потому пришлось привлекать технику. Находку осторожно достали и перевезли в Музей истории села Соленое.
Напомним, ранее в Подольском районе Киева нашли останки . Выяснилось, что эта территория принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте.