07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
08:12  03 октября
Исполнительница "Паровой машины" Ярина Квасний присоединилась к Силам обороны
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 10:30

СБУ разоблачили дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины

03 октября 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу оружия. Среди изъятого, в частности, российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Херсонской области "на горячем" задержали 58-летнего жителя, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26. Оружие он забрал из тех мест, где когда-то находились вражеские войска в период оккупации правобережья. Также дома у него нашли:

корпуса гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами;
пять тротиловых шашек;
более 200 патронов разного калибра к автоматическому оружию.

В Черниговской области 48-летний местный житель занимался изготовлением взрывчатки. Он маскировал ее под огнетушителем. "Производством" мужчина занимался на территории собственного дома. В ходе обысков были обнаружены также взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб.

В Ровенской безработный житель пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина до него, которые он достал через знакомых во фронтовых районах. Сохранял нелегальное оружие он в яме, выкопанной посреди леса недалеко от места жительства.

В Черкасской области задержали бывшего военного. Он хотел подпольно продать автомат АК-74, снаряженный магазином и глушителем, и более 50 патронов калибра 5,45 мм.

Всем злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали 53-летнего жителя Орехова, продававшего оружие и боеприпасы. В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Боеприпасы трофейное оружие СБУ Чернигов Черкасская область Херсонская область Ровенская область
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Более 13 тысяч свиней погибли в результате атаки дронами в Харьковской области: что известно
03 октября 2025, 10:32
В Одесской области женщине, которая задушила девятимесячную дочь, грозит пожизненное заключение
03 октября 2025, 10:20
Россияне ударили ФАБами и FPV-дронами по Запорожскому району: возник пожар, есть раненые
03 октября 2025, 09:57
В Укрэнерго не подготовились к обстрелам: нардеп заявил о манипуляциях со строительством защитных саркофагов
03 октября 2025, 09:50
В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии: повреждены почти 800 домов
03 октября 2025, 09:40
Россияне атаковали Полтавщину ракетами и дронами: повреждены энергообъекты
03 октября 2025, 09:22
В больницах Запорожья борются за жизнь раненых во время вражеских ударов
03 октября 2025, 09:01
"Плащи-невидимки" не помогли: на Буковине задержали мужчин, пытавшихся перейти границу в Молдову
03 октября 2025, 08:50
В Киевской области в результате пожара погибла женщина
03 октября 2025, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »