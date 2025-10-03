Фото: СБУ

СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу оружия. Среди изъятого, в частности, российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Херсонской области "на горячем" задержали 58-летнего жителя, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26. Оружие он забрал из тех мест, где когда-то находились вражеские войска в период оккупации правобережья. Также дома у него нашли:

корпуса гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами;

пять тротиловых шашек;

более 200 патронов разного калибра к автоматическому оружию.

В Черниговской области 48-летний местный житель занимался изготовлением взрывчатки. Он маскировал ее под огнетушителем. "Производством" мужчина занимался на территории собственного дома. В ходе обысков были обнаружены также взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб.

В Ровенской безработный житель пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина до него, которые он достал через знакомых во фронтовых районах. Сохранял нелегальное оружие он в яме, выкопанной посреди леса недалеко от места жительства.

В Черкасской области задержали бывшего военного. Он хотел подпольно продать автомат АК-74, снаряженный магазином и глушителем, и более 50 патронов калибра 5,45 мм.

Всем злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали 53-летнего жителя Орехова, продававшего оружие и боеприпасы. В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.