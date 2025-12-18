Одна из причин удачного продвижения врага на многих участках фронта – отсутствие аэроразведки

Недооценка работы мавиков – один из основных факторов, позволяющий врагу осуществлять инфильтрацию пехоты

Некоторое время назад на одном из участков фронта устанавливалось взаимодействие с подразделениями БПЛА одной из частей, где врагу удалось прорвать нашу оборону и вклиниться на значительную глубину. По мнению некоторых командиров, причина прорыва была в том, что пехота слаба, не вступает в бой.

Я анализировал качество работы позиций разведывательных мавиков, потом выходил на позиции бригады, общался с пилотами.

И вот какая картина сложилась. На карте обозначены более десяти позиций мавиков части. Но они дают трансляции всего от 1,5 до 7 часов трансляции в день. Это очень мало. Дальность недостаточна – практически разведка ведется на расстоянии до 7 км.

Причины оказались следующие:

1. Проблемы системного обеспечения – большую часть оборудования для обеспечения работы, электрические батареи, генераторы, кабели, антенны, двойные батареи, пигтейлы, приходится покупать самим пилотам за свой счет. В результате всюду чего-то кому постоянно не хватает.

2. Проблемы организации аэроразведки – на позициях работает по два пилота. Это обеспечивает номинально высокое количество позиций, но нагрузка на пилотов слишком высока, людям нужно сесть, спать, делать другие дела, поэтому позиция часто не работают.

3. Трудности технической поддержки. Некоторые расчеты, чтобы укрыться от дронов противника, скрывают антенны так, что мешают работе приборов, но недостаточное качество работы объясняют исключительно действием РЭБ и не анализируют технические причины. Дроны заходят в воздухе меньше времени, чем это возможно, и теряются быстрее, из-за отсутствия внимания к причинам этих случаев.

А что это значит? А значит, что на карте аэроразведка есть, а фактически она малоэффективна и позволяет вражеской пехоте свободно просачиваться. Отсутствует разведка дальних ориентиров и позиций дронов противника, враг приближает позиции пилотов и увеличивает эффективность своих действий, отсутствует контроль маршрутов накопления, отсутствует постоянное наблюдение за подходами к нашим позициям, в зонах наблюдения большие пробелы на значительное время. Некоторые важные точки, которые следует контролировать, не контролируются вообще.

Одна из веских причин удачного продвижения врага на многих участках фронта – отсутствие внимания к качеству организации тактической разведки. Проверяющие проверяют, где на какой спешке находятся пехотинцы, но не проверяют как организованная работа мавиков. Значительное количество подразделений ударных БПЛА разных структур, охотящихся за врагом на разных участках фронта, также не имеют полноценных подразделений мавиков, способных организовать разведку на своей полосе. Пехотная бригада часто не обеспечена ресурсами, чтобы построить качественную аэроразведку. Вот этим враг и пользуется.

Приятно, что сейчас в части, в которой я находился, началось решение этих проблем. Новым командиром БПЛА поставили опытного мавикиста из другой части, понимающего ситуацию. Для закупки оборудования часть нашла средства и осуществила закупки, скоро начнет поступать имущество. Количество позиций мавиков было сокращено, и численность операторов на каждой позиции довели до трех, что значительно улучшило качество работы.

Для меня сейчас первый критерий оценки боеспособности фронта – качество организации и управления позиций мавиков.

Командир, не знающий, как у него работают мавики, не знает, как построены его собственные боевые порядки и боевые порядки противника.