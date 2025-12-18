13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
18 декабря 2025, 14:35

На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"

18 декабря 2025, 14:35
Иллюстративное фото
В Прикарпатье судили бывшего патрульного. Он взял взятку и не составил протоколы о пьяном ДТП

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте прошлого года в селе Чернеев. Там милиция и его коллега обнаружили поврежденный Мерседес и забор. Владелец авто находился в пьяном состоянии. Он предложил 10 тысяч гривен, чтобы патрульный не составлял протоколы об административном правонарушении.

Правоохранитель взял взятку и уехал без протокола. Это было запечатлено на видео с камеры в служебном автомобиле патрульных. При этом обвиняемый на суде не признавал вины, утверждая, что не имел реального намерения брать взятку.

Что решил суд

Суд признал виновным бывшего инспектора сектора реагирования патрульной полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за несовершение действий с использованием служебного положения) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на 2 года.

Напомним, во Львове правоохранители в помещении больницы задержали врач после получения $2000 за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и установлении более высокого процента потери трудоспособности.

взятка суд Ивано-Франковская область
