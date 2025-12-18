19 декабря свет будут отключать в большинстве регионов, – Укрэнерго

иллюстративное фото: из открытых источников

В большинстве регионов Украины в пятницу, 19 декабря, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

В компании отметили, что 19 декабря будут применяться:

графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;

графики ограничения мощности для индустрии.

В компании уточнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ударов дронами и ракетами по энергообъектам Украины.

Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак по состоянию на 18 декабря. В настоящее время идет ликвидация последствий атак на энергообъекты.