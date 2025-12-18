Фото: глава ДнепроОВА

Российские войска в течение дня интенсивно били по нескольким громадам Днепропетровщины, что повлекло за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Никопольский район Днепропетровской области в течение дня подвергся интенсивным обстрелам со стороны российских войск. Согласно предварительным данным, по территории района было совершено более полусотни атак с применением FPV-дронов и артиллерии. Под огнем оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Удары фиксировались в разное время суток, что существенно усложняло работу экстренных служб.

Обстрелы продолжались в течение всего дня

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищный фонд. Разрушены или изувечены здания коммунального предприятия, автозаправочная станция, магазин и многоэтажный жилой дом. Также получили повреждения по меньшей мере 12 частных домов, семь хозяйственных сооружений и легковые автомобили. Кроме этого, перебит газопровод и линии электропередач, из-за чего в отдельных районах возникали перебои с коммунальными услугами.

Экстренные службы ликвидировали последствия ударов

Отдельно сообщается об атаке беспилотника по Каменскому. Вражеский БпЛА ударил по территории одного из предприятий, в результате чего зафиксировано повреждение производственной инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются, на месте работали профильные службы.

В то же время силы противовоздушной обороны продолжают оборонять регион. По информации Воздушного командования, на территории Днепропетровской области были уничтожены четыре вражеских беспилотника.

Ранее сообщалось, в Пологовском районе Запорожской области российский ударный дрон атаковал служебный автомобиль полиции, в котором находился 43-летний правоохранитель, получивший травмы от попадания беспилотника.