08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
08:28  18 декабря
На Буковине ветераны заявили о возможном мошенничестве во время протезирования
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
18 декабря 2025, 09:40

Обращение Трампа: старые темы, без упоминания Украины

18 декабря 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Проснулся в четыре утра, чтобы послушать, что там сказал Трамп в обращении к нации. Пошел досыпать разочарованным…
Проснулся в четыре утра, чтобы послушать, что там сказал Трамп в обращении к нации. Пошел досыпать разочарованным…
Фото: скриншот по трансляции
Читайте також
українською мовою

Ибо, во-первых, ничего нового. Практически никакой новости.

Несмотря на новости Такера Карлсона, "маленькой победной войны" с Венесуэлой не произошло. Или (как вариант) речь о Венесуэле была написана, но в последний момент из ящика вытащили "старую" пластинку. А "военную" отложили. Возможно, до "после праздников". Потому что до Рождества еще нужно успеть отдохнуть, а не открывать новые фронты (напомню, что Трамп обещал, что при его президентстве никакой войны не будет).

Основной мотив – инфляция, мигранты, цены, всеобщее раздражение ситуацией, но за все ответственный уже давно назначен.

Во-вторых, уже даже не смешно, когда все просчеты и провалы списываются на Байдена. Хотя… возможно, я чего-то не понимаю – и МАГовцы хотят слышать именно это.

От избрания Трампа прошел почти год, и аргумент "это все предшественники" хуже работает даже для лояльной аудитории. Время, когда можно было объяснять любую неудачу наследием Байдена, объективно прошло.

В итоге это было обращение не к нации, а к электорату. И даже не о будущем, а об оправдании настоящего.

Украину не упоминал.

Это выступление было чем угодно, но точно не рождественской речью. Больше похоже на отмашку в электоральную кампанию в Конгресс и попытку подтянуть собственные рейтинги, продолжающие падение. Расчет на то, что песня о "плохом Джо" до выборов еще как-то доиграет, является большой иллюзией. Но пусть уже разбираются сами… На нас эта внутренняя "мышина возня" глобальным образом совершенно не влияет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война обращение
 
Подписывайтесь на RegioNews
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем
18 декабря 2025, 10:29
В Днепре сгорел магазин-кафе: на пепелище нашли тело мужчины
18 декабря 2025, 10:27
Российские БПЛА повредили школу в Сумах: спасатели ликвидировали возгорание
18 декабря 2025, 10:12
На вокзале в Виннице поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
18 декабря 2025, 09:58
Смертельное ДТП во Львовской области: минивэн столкнулся с микроавтобусом
18 декабря 2025, 09:48
В Одессе произошел пожар на СТО
18 декабря 2025, 09:25
Скандал в Киеве: банк отказался выдать карту военному с ампутациями
18 декабря 2025, 09:24
Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову
18 декабря 2025, 08:59
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
18 декабря 2025, 08:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »