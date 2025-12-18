В Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие

фото: Тимур Ткаченко

В столице по адресу ул. Милютенко, 19 установили первичное мобильное укрытие с учетом потребностей инклюзивности

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

По его словам, это только первое сооружение такого типа, но его уже можно найти на карте укрытий.

"В настоящее время в районах продолжаются тендеры, поэтому работа продолжается и мобильных укрытий в Киеве будет увеличиваться. Благодарю ответственный бизнес, который передал городу этот объект в постоянное пользование", – добавил Ткаченко.

