В Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие
В столице по адресу ул. Милютенко, 19 установили первичное мобильное укрытие с учетом потребностей инклюзивности
Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.
По его словам, это только первое сооружение такого типа, но его уже можно найти на карте укрытий.
"В настоящее время в районах продолжаются тендеры, поэтому работа продолжается и мобильных укрытий в Киеве будет увеличиваться. Благодарю ответственный бизнес, который передал городу этот объект в постоянное пользование", – добавил Ткаченко.
Как сообщалось, в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона гривен за укрытие в школе. Это произошло в 2023 году.
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Пограничники показали, как уничтожают окупантов на Северо-Слобожанском направлении
07 августа 2025
