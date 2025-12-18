Фото: Национальная полиция Украины

44-летний житель поселка Млинов проведет более 3 лет в тюрьме за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина уже имел судимости за имущественные преступления и незаконное обращение наркотиков, но на путь исправления не стал. Пребывая на испытательном сроке, он повторно нарушил закон.

Полицейские изъяли 115 патронов у мельничанина

Инцидент произошел в сентябре этого года во время патрулирования улицы Млиновской в Дубно. Полицейский офицер громады обратил внимание на подозрительное поведение заметно нервничавшего мужчины. Во время поверхностной проверки в барсетке у мельничанина было обнаружено и изъято 115 патронов калибра 5,45 мм.

Следователи сообщили мужчине о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, где он находился до завершения досудебного расследования. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Недавно суд вынес приговор – мужчине назначено 3 года и 5 месяцев лишения свободы. В то же время решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

