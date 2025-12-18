Если мирного соглашения не будет: в США готовят санкции против российской нефти

Агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к введению нового пакета санкций, которые будут направлены на энергетический сектор России, если глава Кремля Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение в российско-украинской войне

Фото: ti-ukraine.org

Неизвестно, решится ли на это президент Трамп. Но в Сенате США подготовлен соответствующий двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о подготовке этого законопроекта и встрече с сенаторами, авторами этой законодательной инициативы. Законопроект создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае принятия президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции в отношении лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем. Пока это скорее "ружье на стене", но средства для усиления давления на россию надо готовить заранее. И очень хорошо, что украинская дипломатия активно работает над этим вопросом не только с администрацией Трампа, но и с Конгрессом США.

.