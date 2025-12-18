21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
18 декабря 2025, 07:48

Если мирного соглашения не будет: в США готовят санкции против российской нефти

18 декабря 2025, 07:48
Агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к введению нового пакета санкций, которые будут направлены на энергетический сектор России, если глава Кремля Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение в российско-украинской войне
Фото: ti-ukraine.org
Неизвестно, решится ли на это президент Трамп. Но в Сенате США подготовлен соответствующий двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о подготовке этого законопроекта и встрече с сенаторами, авторами этой законодательной инициативы. Законопроект создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае принятия президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции в отношении лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем.

Пока это скорее "ружье на стене", но средства для усиления давления на россию надо готовить заранее. И очень хорошо, что украинская дипломатия активно работает над этим вопросом не только с администрацией Трампа, но и с Конгрессом США.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
На Буковине ветераны заявили о возможном мошенничестве во время протезирования
18 декабря 2025, 08:28
Армия РФ атаковала дронами Кривой Рог: есть пострадавшие
18 декабря 2025, 07:59
Запорожье после утренней атаки: городские власти показали повреждение
18 декабря 2025, 07:56
Ночная атака на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура
18 декабря 2025, 07:41
ВСУ за сутки ликвидировали еще 950 российских оккупантов – Генштаб
18 декабря 2025, 07:34
Ночная атака дронов на Черкассы: россияне ударили по критической инфраструктуре, есть пострадавшие
18 декабря 2025, 07:22
ВАКС продлил обязательство эксвицеппремьеру Чернышеву еще на два месяца
18 декабря 2025, 07:19
В Одесской области из-за российской атаки пострадали семь человек
18 декабря 2025, 07:10
Россияне ударили по Запорожью: поврежден жилой дом
18 декабря 2025, 07:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
