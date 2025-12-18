Фото: иллюстративное

Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, который предусматривает обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для малых предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Новые правила касаются ФЛП 1-3 групп, если их годовой доход превышает 1 миллион гривен. В то же время законопроект не будет распространяться на тех, кто зарегистрирован как э-резиденты, независимо от оборота.

Введение НДС обосновывается необходимостью создать конкурентные условия для бизнеса и уменьшить теневую экономику. По оценкам Минфина, нынешняя система способствует преимуществам неплательщиков НДС и стимулирует нелегальные операции с товарами. Ожидается, что новые правила принесут государственному бюджету около 40 миллиардов гривен в год после учета расходов на администрирование налога.

Новая норма предусматривает, что налоговое обязательство предпринимателя рассчитывается как разница между НДС на товары и услуги, которые он продает, и налоговым кредитом на товары, которые он закупает. Администрирование НДС требует ведения полного бухгалтерского учета и электронного документооборота, что станет дополнительной нагрузкой для малого бизнеса.

Законопроект еще проходит обсуждение и должен быть внесен в Верховную Раду. Его принятие является одним из условий получения новой программы МВФ, необходимой для финансирования государства в условиях войны. Если депутаты одобрят документ и его подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, с 1 января 2026 года ФЛП начнут отчитываться по новым правилам, которые могут существенно повлиять на малый бизнес. Власти обещают упрощение и прозрачность, но эксперты предупреждают о дополнительных рисках и административной нагрузке для предпринимателей.