16:44  18 декабря
В Киеве появилось первое в Украине мобильное укрытие
16:35  18 декабря
Под Днепром студенты случайно обнаружили уникальный артефакт
14:35  18 декабря
На Прикарпатье патрульный за 10 тысяч "не заметил ДТП"
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 19:41

Более 660 тысяч ФЛП попадут под 20% НДС – законопроект Минфина

18 декабря 2025, 19:41
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, который предусматривает обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для малых предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Новые правила касаются ФЛП 1-3 групп, если их годовой доход превышает 1 миллион гривен. В то же время законопроект не будет распространяться на тех, кто зарегистрирован как э-резиденты, независимо от оборота.

Введение НДС обосновывается необходимостью создать конкурентные условия для бизнеса и уменьшить теневую экономику. По оценкам Минфина, нынешняя система способствует преимуществам неплательщиков НДС и стимулирует нелегальные операции с товарами. Ожидается, что новые правила принесут государственному бюджету около 40 миллиардов гривен в год после учета расходов на администрирование налога.

Новая норма предусматривает, что налоговое обязательство предпринимателя рассчитывается как разница между НДС на товары и услуги, которые он продает, и налоговым кредитом на товары, которые он закупает. Администрирование НДС требует ведения полного бухгалтерского учета и электронного документооборота, что станет дополнительной нагрузкой для малого бизнеса.

Законопроект еще проходит обсуждение и должен быть внесен в Верховную Раду. Его принятие является одним из условий получения новой программы МВФ, необходимой для финансирования государства в условиях войны. Если депутаты одобрят документ и его подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, с 1 января 2026 года ФЛП начнут отчитываться по новым правилам, которые могут существенно повлиять на малый бизнес. Власти обещают упрощение и прозрачность, но эксперты предупреждают о дополнительных рисках и административной нагрузке для предпринимателей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина НДС ФЛП малый бизнес упрощенные процедуры бюджет законопроект
Комплекс "Орешник" разместили в Беларуси, ракета может долететь до Киева за 2 минуты
18 декабря 2025, 17:21
Комитеты ВР снова открыты для журналистов и активистов: Зеленский подписал закон
18 декабря 2025, 10:56
СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем
18 декабря 2025, 10:29
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
36-летний закарпатец пытался провезти 10 ящиков сигарет на 300 тыс. грн: что грозит водителю
18 декабря 2025, 21:35
В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
18 декабря 2025, 20:55
В Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку
18 декабря 2025, 20:15
В Ровенской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине за незаконное хранение боеприпасов
18 декабря 2025, 19:28
РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18 декабря 2025, 19:02
19 декабря свет будут отключать в большинстве регионов, – Укрэнерго
18 декабря 2025, 18:55
Более 50 атак за день: Никопольщина претерпела удары FPV-дронами и артиллерии
18 декабря 2025, 18:46
На фронте погиб экипаж украинского Ми-24
18 декабря 2025, 18:40
В Житомирской области вооруженный ножом попутчик ограбил и оставил водителя без авто
18 декабря 2025, 18:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »