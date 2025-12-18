16:44  18 декабря
18 декабря 2025, 18:10

Задержаны двое подозреваемых за убийство 21-летнего украинца в Вене

18 декабря 2025, 18:10
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
Правоохранители Украины и Австрии задержали подозреваемых в резонансном убийстве 21-летнего украинца в Вене и передали дело в суд

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

В Вене завершено расследование резонансного убийства 21-летнего гражданина Украины. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум украинцам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группы лиц по корыстным мотивам (п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Подозреваемых задержали на территории Украины

Согласно данным следствия, преступление произошло 25 ноября 2025 года. Подозреваемые договорились о встрече с потерпевшим под вымышленным предлогом. Один из них лично знал мужчину. Встреча состоялась на территории одной из гостиниц австрийской столицы. Позже в подземном паркинге на потерпевшего было совершено нападение. Его заставили перевести около 50 тысяч евро из криптокошелька. После этого мужчину вывезли в другой район города, где позже его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в сгоревшем автомобиле.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Правоохранители Австрии приступили к расследованию сразу после обращения родственников погибшего. Дело быстро было взято под международную координацию. Благодаря совместной работе украинских и австрийских правоохранителей, а также при содействии Европола подозреваемых идентифицировали и задержали на территории Украины.

Уголовное производство по обоим подозреваемым осуществляется в Украине с учетом норм международного права и принципов эффективного преследования. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, на Харьковщине во время застолья хозяин дома жестоко расправился со своим знакомым, нанеся ему по меньшей мере 22 удара топором – сначала дважды обухом по голове, а затем еще 20 раз по беззащитной жертве, которая уже не могла сопротивляться.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
