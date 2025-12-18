Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители Украины и Австрии задержали подозреваемых в резонансном убийстве 21-летнего украинца в Вене и передали дело в суд

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

В Вене завершено расследование резонансного убийства 21-летнего гражданина Украины. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум украинцам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группы лиц по корыстным мотивам (п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Подозреваемых задержали на территории Украины

Согласно данным следствия, преступление произошло 25 ноября 2025 года. Подозреваемые договорились о встрече с потерпевшим под вымышленным предлогом. Один из них лично знал мужчину. Встреча состоялась на территории одной из гостиниц австрийской столицы. Позже в подземном паркинге на потерпевшего было совершено нападение. Его заставили перевести около 50 тысяч евро из криптокошелька. После этого мужчину вывезли в другой район города, где позже его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в сгоревшем автомобиле.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Правоохранители Австрии приступили к расследованию сразу после обращения родственников погибшего. Дело быстро было взято под международную координацию. Благодаря совместной работе украинских и австрийских правоохранителей, а также при содействии Европола подозреваемых идентифицировали и задержали на территории Украины.

Уголовное производство по обоим подозреваемым осуществляется в Украине с учетом норм международного права и принципов эффективного преследования. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

