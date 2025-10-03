12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 10:45

СБУ задержала в Николаеве вражескую агентурную пару, которая "охотилась" на информацию об оборонных разработках

03 октября 2025, 10:45
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ совместно с Минобороны сорвала попытку агентурного проникновения РФ на один из ключевых оборонных заводов юга Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Николаеве задержали женщину, которая работала на российские спецслужбы и пыталась получить для врага данные о местах рассредоточения предприятия на территории региона. К преступлению она привлекла своего сожителя – сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Первоначально россияне завербовали женщину, фирма которой имела связи с оборонным заводом в Николаеве. Она получила задачу собирать данные о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе. Для этого агентка использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения завода и контактировал с ее фирмой. СБУ разоблачила пару в начале сотрудничества с врагом.

Установлено, что мужчина передал женщине информацию о выполнении госзаказов и расположении производственных цехов предприятия. Она не успела передать эти данные оккупантам, потому что на этом этапе ее задержала СБУ. Во время обыска у женщины нашли смартфон с перепиской со "связным" – Сергеем Лебедевым по прозвищу "Лохматый", который работает в Донецке на ФСБ и военную разведку РФ.

Агентам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей. Ее грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из ведущих энергетических компаний страны. В Киевской области задержали ИТ-специалиста предприятия, который приводил атаки РФ по объектам критической инфраструктуры столичного региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область СБУ агент рф задержание оборонная промышленность предприятие война
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Впервые при Трампе: США расширят разведывательную поддержку Украины для ударов по энергетической инфраструктуре РФ, - СМИ
03 октября 2025, 13:34
Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО
03 октября 2025, 13:26
Укрпочта продает винтажные револьверы и пистолеты Нагана и ТТ: каждая вещь демилитаризована и с паспортом
03 октября 2025, 13:20
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
03 октября 2025, 13:13
Ветераны из Харьковщины и других регионов могут получить миллион на бизнес
03 октября 2025, 12:55
На Хмельнитчине ночью столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
03 октября 2025, 12:53
На оккупированных территориях россияне ищут идейных коллаборантов для детских лагерей
03 октября 2025, 12:35
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
03 октября 2025, 12:30
Скандал с Укрзализныцей: российские стаканы в поездах попали на международные рейсы
03 октября 2025, 12:19
Притворялся военным: житель Хмельницкого выманил у женщины более 670 тысяч гривен
03 октября 2025, 12:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »