Фото: СБУ

Контрразведка СБУ совместно с Минобороны сорвала попытку агентурного проникновения РФ на один из ключевых оборонных заводов юга Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Николаеве задержали женщину, которая работала на российские спецслужбы и пыталась получить для врага данные о местах рассредоточения предприятия на территории региона. К преступлению она привлекла своего сожителя – сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Первоначально россияне завербовали женщину, фирма которой имела связи с оборонным заводом в Николаеве. Она получила задачу собирать данные о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе. Для этого агентка использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения завода и контактировал с ее фирмой. СБУ разоблачила пару в начале сотрудничества с врагом.

Установлено, что мужчина передал женщине информацию о выполнении госзаказов и расположении производственных цехов предприятия. Она не успела передать эти данные оккупантам, потому что на этом этапе ее задержала СБУ. Во время обыска у женщины нашли смартфон с перепиской со "связным" – Сергеем Лебедевым по прозвищу "Лохматый", который работает в Донецке на ФСБ и военную разведку РФ.

Агентам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница находится под стражей. Ее грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из ведущих энергетических компаний страны. В Киевской области задержали ИТ-специалиста предприятия, который приводил атаки РФ по объектам критической инфраструктуры столичного региона.