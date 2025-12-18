Фото: Национальная полиция Украины

Ночное нападение на водителя в Звягельском районе завершилось международным розыском авто и задержанием подозреваемого в столице

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Звягельском районе Житомирской области ночью 18 декабря произошло дерзкое нападение на водителя. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что во время поездки малознакомый попутчик, угрожая ножом, завладел его деньгами и автомобилем Opel Vivaro. По словам заявителя, нападение произошло внезапно, после чего злоумышленник исчез в неизвестном направлении.

Угнанный автомобиль остановили в Киеве

После получения сообщения правоохранители сразу начали розыскные мероприятия. Было задействовано несколько полицейских экипажей, а ориентировку на угнанный транспорт передали коллегам из соседних регионов. Такая координация позволила быстро отследить маршрут движения автомобиля и установить возможное местонахождение нападающего.

Около 02:50 разыскиваемый автомобиль остановили патрульные в Киеве. За рулем находился 24-летний житель Ивано-Франковской области. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер зафиксировал 0,58 промилле, в связи с чем на него составили административные материалы по ст. 130 КУоАП.

Следователи задержали фигуранта, а угнанный автомобиль изъяли. Событие предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбой" и ч. 3 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством". В случае доказательства вины мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

