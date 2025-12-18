Фото из открытых источников

Об этом сообщает 12-я отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко, передает RegioNews.

Известно, что погиб экипаж украинского вертолета Ми-24. Это произошло во время выполнения боевой задачи. Детали военные не раскрыли. В то же время, открыли благотворительный сбор, чтобы поддержать семьи погибших героев.

Ссылка на банке:

Номер карты банки:

4874100022719192

Напомним, 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.