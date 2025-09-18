Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому

Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада одобрила обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить посмертно звание Героя Украины убитому бывшему народному депутату и председателю парламента Андрею Парубию

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовало 230 народных депутатов.

Ранее народный депутат Владимир Арьев отмечал, что монобольшинство препятствовало озвучиванию депутатских запросов, включая обращение о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины.

По его мнению, это было мотивировано политической принадлежностью Парубия к фракции "Европейская Солидарность".

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В ходе обыска номера убитого Андрея Парубия в столичной гостинице "Киев" правоохранители обнаружили несколько единиц оружия. Среди них – автомат, пистолеты и большое количество патронов.

Читайте также: