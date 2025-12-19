Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
Украинская телеведущая Леся Никитюк в Instagram имеет более 4 миллионов подписчиков. Это очень большая аудитория, поэтому и цены на рекламу соответствующие
Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.
Отмечается, что тарифы на рекламу в Лесе Никитюк таковы:
- 2 stories - 80 000 грн
- 3 stories - 95 000 грн
- Reels - 250 000 грн
- Сообщение / TikTok — 200 000 грн
- Дублирование в TikTok - 90 000 грн.
Напомним, что летом Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.
