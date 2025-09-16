Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента
Сегодня, 16 сентября, телеканал "Рада" начал прямую трансляцию пленарного заседания Верховной Рады Украины
Об этом сообщает RegioNews.
Теперь украинцы снова могут в режиме реального времени следить за ходом работы народных избранников.
К этому моменту трансляции заседаний были приостановлены из соображений безопасности из-за полномасштабной войны.
Напомним, трансляция заседаний Верховной Рады была приостановлена 24 февраля 2022 из-за введения военного положения.
Как исключение, Рада решила провести трансляцию своего заседания 31 июля, в ходе которого депутаты рассматривали вопрос обновления независимости НАБУ и САП.
Уже 4 сентября парламент принял постановление о возвращении к трансляциям заседаний. Однако депутаты не поддержали предложение о немедленном восстановлении, из-за чего старт трансляций был перенесен на середину сентября.