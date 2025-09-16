12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 11:38

Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента

16 сентября 2025, 11:38
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 16 сентября, телеканал "Рада" начал прямую трансляцию пленарного заседания Верховной Рады Украины

Об этом сообщает RegioNews.

Теперь украинцы снова могут в режиме реального времени следить за ходом работы народных избранников.

К этому моменту трансляции заседаний были приостановлены из соображений безопасности из-за полномасштабной войны.

Напомним, трансляция заседаний Верховной Рады была приостановлена 24 февраля 2022 из-за введения военного положения.

Как исключение, Рада решила провести трансляцию своего заседания 31 июля, в ходе которого депутаты рассматривали вопрос обновления независимости НАБУ и САП.

Уже 4 сентября парламент принял постановление о возвращении к трансляциям заседаний. Однако депутаты не поддержали предложение о немедленном восстановлении, из-за чего старт трансляций был перенесен на середину сентября.

ВР депутаты парламент заседание парламента Трансляция телеканал Рада
16 сентября 2025
