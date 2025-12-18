Пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении

фото: ГПСУ

Украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожают российских штурмовиков, крушат их логистику и жгут «броню»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"20, 50, 80 – ежедневно показатель ликвидированных пилотами пограничного подразделения "Феникс" окупантов достигает новых отметок, а иногда даже переваливает за сотню в сутки", – говорится в сообщении.

В частности, пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Покровском направлении.

Напомним, в Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян. Речь идет о машинах Тип-63.