Пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
Украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожают российских штурмовиков, крушат их логистику и жгут «броню»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"20, 50, 80 – ежедневно показатель ликвидированных пилотами пограничного подразделения "Феникс" окупантов достигает новых отметок, а иногда даже переваливает за сотню в сутки", – говорится в сообщении.
В частности, пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Покровском направлении.
Напомним, в Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян. Речь идет о машинах Тип-63.
