У Зеленского прокомментировали возможное "мирное соглашение" с РФ

Руководитель фракции «Слуга народ» Давид Арахамия заявил, что в настоящее время переговоров о возможности заключения хорошего мирного соглашения с РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг, 18 декабря Арахамия заявил, что сейчас Украина стоит перед выбором между плохим соглашением или продолжением войны до появления нового окна для переговоров.

"Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), оно (соглашение – ИФ-У) будет либо плохо, либо очень плохо, либо его не будет", – отметил он.

По его словам, при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть заключить соглашение, тогда как без участия американцев шансов соглашения не будет, будет только военный путь решения проблемы.

Арахамия добавил, что в настоящее время у Кремля риторика очень проста – "black and white": отдайте Донбасс".

Ранее у Трампа заявили, что Путин не стремится к миру и хочет захватить всю Украину. Также там полагают, что Россия пытается усилить давление на фронте.