18 декабря 2025, 22:44

У Зеленского прокомментировали возможное "мирное соглашение" с РФ

18 декабря 2025, 22:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Руководитель фракции «Слуга народ» Давид Арахамия заявил, что в настоящее время переговоров о возможности заключения хорошего мирного соглашения с РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг, 18 декабря Арахамия заявил, что сейчас Украина стоит перед выбором между плохим соглашением или продолжением войны до появления нового окна для переговоров.

"Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), оно (соглашение – ИФ-У) будет либо плохо, либо очень плохо, либо его не будет", – отметил он.

По его словам, при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть заключить соглашение, тогда как без участия американцев шансов соглашения не будет, будет только военный путь решения проблемы.

Арахамия добавил, что в настоящее время у Кремля риторика очень проста – "black and white": отдайте Донбасс".

Ранее у Трампа заявили, что Путин не стремится к миру и хочет захватить всю Украину. Также там полагают, что Россия пытается усилить давление на фронте.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
