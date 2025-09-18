Звання Героя України для Андрія Парубія: Рада підтримала звернення до Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада схвалила звернення до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти посмертно звання Героя України вбитому колишньому народному депутату та голові парламенту Андрію Парубію

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів.

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв зазначав, що монобільшість перешкоджала озвучуванню депутатських запитів, включно із зверненням щодо надання Андрію Парубію звання Героя України.

На його думку, це було мотивовано політичною приналежністю Парубія до фракції "Європейська Солідарність".

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі"та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

Під час обшуку номера вбитого Андрія Парубія в столичному готелі "Київ" правоохоронці виявили кілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та велику кількість набоїв.

Читайте також: